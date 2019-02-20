بنجلادش: الشابة الداعشية البريطانية لا يحق لها الحصول على الجنسية

ذكرت وزارة خارجية بنجلادش، اليوم الأربعاء، أن الشابة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنجلادشية.

وجاء، في بيان للوزارة، أن "بنجلادش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنجلادشية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقاً طلباً لبنجلادش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".

يأتي البيان البنجلادشي بعد أن قررت الحكومة البريطانية تجريد شميمة بيغوم (19 عاماً) من الجنسية بعدما سافرت في 2015 للانضمام إلى التنظيم المتطرف. وتمكنت بيجوم، خلال الأيام الماضية من الخروج من آخر بقعة تحت سيطرة تنظيم داعش المتشدد وتقع في قرية "الباغوز" في شرق سوريا.

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