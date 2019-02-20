قصف إسرائيل على غزة.. وجنودها يصيبون 5 فلسطينيين

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساءاليوم الأربعاء، غارة على قطاع غزة، وذلك بعد عودة تظاهرات "الإرباك الليلي" إلى الحدود بين القطاع المحاصر وإسرائيل.
وأفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيليةمن دون طيار أطلقت صاروخين تجاه دراجة نارية وأرض زراعية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ونتج
وبدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
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