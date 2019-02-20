قصف إسرائيل على غزة.. وجنودها يصيبون 5 فلسطينيين

وكالات:

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساءاليوم الأربعاء، غارة على قطاع غزة، وذلك بعد عودة تظاهرات "الإرباك الليلي" إلى الحدود بين القطاع المحاصر وإسرائيل.

وأفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية

من دون طيار أطلقت صاروخين تجاه دراجة نارية وأرض زراعية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ونتجعن ذلك أيضا إصابة 5 من فلسطين.

وبدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".