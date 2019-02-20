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أكد مسؤول بارز في الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصرفي مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المسؤول ”هذا ليس اجتماعا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى جعله
وأضاف ”لكن هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبي وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي“.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تجتمع بزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد والجامعة العربية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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