موسكو تدعو المعارض الفنزويلي "غوايدو" إلى التفاوض مع "مادورو"

دعت روسيا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو اليوم الأربعاء، إلى التفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو، مع استمرار اختبار القوة بينهما حول تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك اقتراحات على طاولة المفاوضات في إطار آلية مونتيفيديو التي تقترح حواراً يشمل كل القوى السياسية في فنزويلا، نأمل فعلاً بأن يتجاوب زعيم المعارضة غوايدو معها"، وأضاف "لا يمكن تحقيق نتائج إلا عبر حوار جامع وتسويات، أي استخدام للقوة سيفاقم المشكلة".

ويستعد آلاف من أنصار المعارضة الفنزويلية للتوجه إلى الحدود لتسلم المساعدة الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة والبرازيل، لكن الجيش الفنزويلي الداعم لمادورو أكد عزمه على منع ذلك، ويعتبر مادورو أن هذه المساعدة تشكل تمهيداً لتدخل عسكري أمريكي، وأعلن أن 300 طن من الأدوية اشترتها كراكاس من روسيا ستصل اليوم، إضافة إلى أكثر من 933 طناً اشترتها أخيراً من الصين وروسيا وكوبا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مقابلة مع صحيفة روسية نشرت اليوم "نشكر لروسيا تسليمها مواد طبية ضرورية وصلت إلى فنزويلا".

ولم يشر لافروف إلى إرسال مساعدة إنسانية روسية، لكن مصدراً روسياً قال لوكالة ريا نوفوستي العامة إن "أدوية ومواد طبية وصلت اليوم إلى مطار كراكاس مصدرها روسيا"، ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا وفنزويلا ستعقدان "قريباً" لقاءات على مستويات مختلفة لبحث الأزمة التي تشهدها البلاد.