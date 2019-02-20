كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناطق باسم الجيش الليبي يكشف عن انتصارات جديدة ضد الإرهاب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة دحرت الجماعات المتطرفة في مرزق وأنهت بذلك الواجب الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء بمدينة بنغازي أن الجيش تمكن من تأمين سبها وحوض فزان مشددا على دخول اوباري بدون قتال.

وأشار المسماري إلى أن الجيش لا يستهدف التمركز في نقطة معينة وإنما يقوم بالتطهير والتنقل لكل المواقع التي تحتاج لدحر الارهاب لافتا إلى أن قوات الجيش خرجت من سبها وغدوة وذهبت إلى مرزق مردفا: لن ندخل أي منطقة إلا اذا توفرت معلومات عن وجود جماعات خارجة عن القانون بها.

وأشار المسماري إلى أن هناك عمليات عسكرية متواصلة الآن في الكفرة موضحا أن القوات المسلحة شكلت غرفة مركزية تتشكل من رؤساء هيئات القوات المسلحة لحلحلة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، ومقرها قاعدة تمنهنت لافتا إلى أنه نتيجة لمعارك تحرير الجنوب، انضم للقوات المسلحة اكثر من 22 ألف منتسب بين الضباط وضباط صف وجنود، سيشكلون قوة ضاربة تضاف للجيش.

وحول الأوضاع في درنة أكد المسماري انتهاء العمليات العسكرية في درنة وسحب الوحدات العسكرية من المدينة بعد تسليمها للشرطة لافتا إلى أن العناصر المتطرفة في حي المدينة القديمة كانت تعاني من نقص الذخيرة والعتاد ما يعني أنه تم الامتثال لاوامر القوات المسلحة بعد تقديم الدعم للعناصر المتطرفة بدرنة.

وحذر المسماري من قيام جماعة الإخوان بنشر مستندات مزورة منسوبة للجيش خدمة لمصالحها.