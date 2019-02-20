خلال عامين ونصف.. المغرب عاصمة مالية للعالم

تستعد مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحويل المغرب إلى عاصمة مالية للعالم خلال عامين ونصف من الآن.

فقد استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عشية يوم الجمعة الأخير بمقر رئاسة الحكومة، كلا من Yvonne Tsikata، نائبة الرئيس والسكرتيرة العامة للبنك الدولي، وJianahi Lin، السكرتير العام لصندوق النقد الدولي، مصحوبين بمسؤولين كبار عن المؤسستين الدوليتين، واللذين يزوران المغرب في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش.

والتقى المسؤولون الدوليون، إلى جانب العثماني، كلا من وزير المالية، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووالي جهة مراكش التي يفترض أن تحتضن الاجتماعات الدولية.