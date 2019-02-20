الرحيمي يقود الرجاء لتجاوز أولمبيك أسفي بهدف “قاتل”

تفوق فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه أولمبيك أسفي، بحصة هدف دون رد، في مباراة مؤجل الجولة 9 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

هدف النسور الخضر الوحيد، سجله اللاعب الشاب سفيان رحيمي في الدقيقة 95، ليمنح النسور الخضر نقاط المباراة الثلاث الأولى منذ التحاق المدرب الفرنسي الجديد، باتريس كارتيرون.

وقفز الرجاء الرياضي إلى وصافة ترتيب البطولة الوطنية، برصيد 28 نقطة، خلف المتصدر الوداد صاحب 39 نقطة، بعد فوزه قبل ساعات على يوسفية برشيد خارج الديار.

يشار، إلى أن مباراة الرجاء وأسفي، أقيمت دون حضور الجماهير، بسبب العقوبة التي سلطتها جامعة الكرة ضد “القرش” المسفيوي، بعد أحداث شغب، تورطت بها جماهيره.