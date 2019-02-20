شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تؤكد ضرورة التعافي الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المجلس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أهمية العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية، واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.
وشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة، تأمينًا للاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها، وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.
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