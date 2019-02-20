حمى قمة ترامب - كيم المرتقبة في هانوي تجتاح الشعب الفيتنامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي، يستعد الفيتناميون للحدث المنتظر عبر أنشطة مختلفة مثل رسم البورتريهات لهما، تقليد تسريحتا شعريهما.

لي توان دوونج، وهو حلاق في هانوي، جذب بتقليده تسريحتي شعر ترامب وكيم، وقال لوكالة فرانس برس: "في الأيام الثلاثة الماضية، قمت بمئتي تسريحة شعر على نسق كيم في مقابل 5 زبائن فقط طلبوا تسريحة شعر على نسق ترامب"، مؤكدا أنه يقدمها مجانا لأن هذه القمة تروق له، بحسب وصفه.



ويجري الزعيم الكوري الشمالي زيارته الأولى إلى فيتنام للمشاركة في قمة مع الرئيس الأمريكي يومي 27 و28 فبراير/شباط الجاري.

وتحتضن هانوي اللقاء الثاني بين الزعيمين، فيما تأمل واشنطن بأن تدفع هذه المناسبة قدما بالجهود لتفكيك ترسانة بيونج يانج النووية والباليستية.

ويقول المغني ترينه ثي فونج، وهو من زبائن صالون الحلاقة هذا: "أنا معجب بكيم لذا غيّرت تسريحة شعري".

أما فوونج باو نام، وهو أيضا مغن، فقد لوّن شعره بالأشقر على طريقة ترامب. وقال: إن "ترامب رجل ممتاز بنظري لذا أريد قصة شعره نفسها".

وعلى خطى الاستعدادات الشعبية للقمة المرتقبة، أنجز رسام فيتنامي رسومات بورتريه للرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي.

ويوضح الفنان تران لام بينه، خلال لقائه مع وكالة فرانس برس في المقهى حيث يعمل في هانوي: "أريد فقط أن يأتي الزعيمان أو أحدهما على الأقل إلى هنا لرؤية عملي".

ولم تؤكد بيونج يانج بعد عقد القمة مع ترامب، فيما وردت كل المعلومات العملية في هذا المجال من البيت الأبيض، ولا يزال الغموض يلف تفاصيل زيارة الزعيم الكوري الشمالي المتكتم جدا حول تنقلاته.

وتطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات التي فرضتها المجموعة الدولية عليها ردا على برامجها النووية والباليستية المحظورة، لكن الولايات المتحدة تعد أن هذه العقوبات التي تخنق الشعب الكوري الشمالي يجب أن تبقى طالما أن بيونج يانج ماضية في برامجها النووية.

