هل يتجرع حكام إيران كوبا من سم الكراهية؟

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عندما أدرك الخميني أنه يعاني مع العالم كله ويخوض حربا خاسرة مع العراق، وشعر أن الجمود يضر بمستقبل شعبه، وافق في عام 1988على التفاوض، وشبه الأمر وقتها بـ «شرب كوب من السم».

بعد 40 عاما من الإطاحة بالثورة في إيران لم يعد للبلاد إلا القليل من الاحتفال، فقد فشل حكامها فشلا ذريعا في الارتقاء إلى الإمكانات الهائلة لمواردها البشرية والبتروكيماوية، وتكرر المشهد الآن وصارت طهران معزولة عن العالم، ويمارس نظامها الإرهاب والفساد وسوء الإدارة والقمع وكبت الحريات، ليتوقف النمو الاجتماعي ويدفع شعبها الثمن باهظا، ويصبح السؤال الأكثر إثارة «وفق وكالة بلومبيرج الأمريكية»: هل يشرب النظام كوبا من السم، ويتفاوض مع العالم لإنهاء حالة الكراهية التي صنعها في كل مكان؟

فساد الحكام

يلقي قادة نظام طهران باللوم على الأجانب، وخاصة أمريكا، لعزلهم، ولكن الشعب الإيراني أصبح غير راض بشكل متزايد عن فساد حكامه وسوء الإدارة، وأصبح الشباب قلقا بشكل خاص من الوقوع وراء بقية العالم. والأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يمكن أن يتوقعوا أن تتحسن الأمور، بعد أن أيقنت أمريكا ومعظم الدول في الآونة الأخيرة أن إيران ستظل بعيدة عن التدفق العالمي للتنمية التجارية والاجتماعية.

كوب من السم

يرى تقرير وكالة بلومبيرج الأمريكية أنه ينبغي لزعماء إيران أن يستخدموا الذكرى السنوية لإلقاء نظرة فاحصة على الطريق المسدود الذي قادوا إليه شعبهم، والنظر في التحول نحو التفاعل الطبيعي مع العالم. ربما يبدؤون بإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح للإيرانيين بمزيد من حرية التعبير، وفتح المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة جديدة للأسلحة النووية من خلال قبول القيود على تطوير الصواريخ، والتخلي عن السلوك العدائي في المنطقة، والذي من شأنه أن يخفف من القيود الاقتصادية التي تجد إيران نفسها فيها، وتقليص الدعم للحروب في سوريا واليمن، والذي من شأنه أن يبرهن على الالتزام بإنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط.

ولا شيء من هذا سيكون سهلا لأن قادة إيران الذين يفتقرون إلى أي ولاية مشروعة من شعبهم، يعلقون كبرياء وهيبة على ما يعتبرونه مثابرة، ربما يستمدون الإلهام من الخميني الذي وجد نفسه عام 1988 في ظروف مشابهة، فبعد ثماني سنوات من الحرب غير المبررة والمكلفة مع العراق أدرك أن الجمود يضر بمستقبل شعبه، فوافق على التفاوض على هدنة، وشبه الأمر وقتها بـ «شرب كوب من السم».

لا علاقة لهم بالإسلام

شهدت إيران آخر ثورة في القرن العشرين، وكان المتظاهرون قد أجبروا الشاه محمد رضا بهلوي، الذي قال إنه يسعى لتحديث بلاده بمساعدة التقنيات والنخب الغربية، على المنفى. وفي 11 فبراير 1979 عاد الخميني، الذي نفي من قبل الشاه، إلى إيران، ولم يكن متعلقا «بغضب المسلمين»، بل كان تمردا ضد تكنوقراطية غربية غير ديمقراطية.

وكانت الثورة الإيرانية تمردا شاملا ضد الهندسة الاجتماعية الاقتصادية من أعلى إلى أسفل من قبل تكنوقراطية غنية وغير ديمقراطية. وكان «التمرد الأول ضد الأنظمة العالمية ـ كما وصفه المفكر الفرنسي ميشيل فوكو ـ شكل الثورة الأكثر حداثة والأكثر جنونا»، فاندلعت الثورات ضد النخبة ذات المصلحة الذاتية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا، وازدهرت العرقية العنصرية والدينية في قلب الحداثة الغربية، والغرب لم يعد يبدو مثالا مثاليا للديمقراطية العلمانية.

اليأس والغضب

في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كان العداء الأيديولوجي لإيران والاعتذار الذاتي الراسخ يفسران التفسيرات الغربية السائدة للثورة، خاصة بعد أن أخذ الطلاب الإيرانيون الأمريكيين رهائن. أما بالنسبة لأولئك الذين اقتنعوا بأن الغرب هو الأفضل فكان من السهل جدا التنديد بالتصاعد الشعبي في إيران على أنه متخلف بشكل ميؤوس منه.

وكما يقول نايبول، إن الإيرانيين «أهل ثقافة عالية في العصور الوسطى»، استاؤوا من حضارة الغرب الحديثة المتفوقة بينما كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير. وبناء على هذه الصورة وصف المؤرخ برنار لويس، المستشار في وقت لاحق لإدارة بوش، عقدة الدونية بين الإيرانيين، والتي تفاقمت بفعل فشلهم في اللحاق بالغرب الحديث، بأنها دفعت عددا منهم إلى الغضب.

هذه النظريات المؤثرة بشكل كبير، والتي جرى تشكيلها استجابة للثورة الإيرانية، جعلت «صدام الحضارات» بين الغاضبين والغربيين العقلانيين يبدو حتميا، «إنهم يكرهون حرياتنا»، كما زعم الرئيس جورج دبليو بوش، عندما أعد مواطنين أمريكيين لحروب طويلة في الجوار الإيراني.

رغبات محبطة

بالتأكيد، يجب على الناخبين الأمريكيين المتهورين من تغيير النظام أن يدركوا أن الوعي السياسي الجماهيري في إيران كان دائما وبقي معاديا للإمبريالية بقوة، وعانت إيران من بريطانيا وروسيا في القرن التاسع عشر، وكان هناك نمو سريع في المشاعر المناهضة للاستعمار من معظم البلدان في آسيا وأفريقيا.

وكان الشعور القومي بالهوية واضحا بالفعل في «الثورة الدستورية» الإيرانية عام 1906، وهي واحدة من أول الإصلاحات الدستورية في أي مكان، ومع ذلك، كانت الرغبات الإيرانية من أجل تقرير المصير محبطة حتى بعد فترة طويلة من إنهاء الاستعمار، وهو الحدث الرئيسي في القرن العشرين، الذي حققته بين عدد من الشعوب المستعمرة.

الرجال البيض

وكما اشتكى محمد مصدق، رئيس الوزراء الليبرالي في إيران، في الأمم المتحدة عام 1951، فإن ادعاءات السيادة الإيرانية يتم تجاهلها بقسوة رغم أن «مئات الملايين من الشعوب الآسيوية بعد قرون من الاستغلال الاستعماري قد حصلوا الآن على استقلالهم وحريتهم».

وفي عام 1951 قام مصدق بتأميم شركة النفط الأنجلو - إيرانية، التي كانت الأغلبية الساحقة من أرباحها على مدى العقود قد استولى عليها البريطانيون، وفي العام نفسه تمت الإطاحة بانقلاب مدعوم من بريطانيا والولايات المتحدة، وفي الوقت الذي تحدثت فيه الهند ونهرو وسوكارنو في إندونيسيا على نحو متزايد بلهجة الحرية، كان على الإيرانيين أن يعانوا من هيمنة الرجال البيض «الذين يتسمون بالاختفاء وضيق الأفق». وكما كتب كريستوفر دي بيليغو في سيرته الذاتية عن مصدق «كان يتجول وكأن شيئا لم يتغير».

لقد أخرت إيران دون قصد التحرر من الإمبريالية الغربية جزئيا بمعاداة الثورة الشرسة، ثم تعززت شكوك البلد العميقة تجاه الغرب من خلال الدعم الغربي للهجوم الوحشي لصدام حسين على إيران.

نظرة إيرانية

قد يكون من المجدي محاولة رؤية إيران بالطريقة التي قد يرى بها كثير من الإيرانيين بلادهم بعد أربعة عقود من ثورتهم، فهي لا تخفف، على سبيل المثال، من قسوة النظام الديني لفحص الكيفية التي ناضل بها الإيرانيون من أجل تعريف الديمقراطية في حدود ثورتهم.

فتحت الإطاحة بملك وحشي في إيران أسئلة، كما تظهر الأحداث الأخيرة، أبعد ما تكون عن التسوية فيما يسمى بالديمقراطيات المتقدمة: ما هو «الشعب»، ومن الذي يمكنه تمثيله؟

فرض الخميني إجاباته الخاصة، لكن خلافا لما زعمه الدعاة في العصور الوسطى، فإن جمهوريته التي تطلبت إجراء انتخابات منتظمة بالإضافة إلى «الوصاية» الدينية، كانت اختراعا حديثا للغاية، قام الخميني حرفيا بتشكيل تقليد للشيعة الدينية.

الحرس القديم

والأهم من ذلك أنه تم تحدي الثورة بشكل مستمر، والأكثر إثارة للانتباه من داخل الحرس القديم، كما يصف إسكندر ساديغي بوروجردي ببراعة في كتابه الجديد «الثورة وسخطها: الفكر السياسي والإصلاح في إيران».

ولم تساعد المعارضة فقط في إنتاج عدد من حركات الحقوق المدنية وإثارة حياة فكرية وثقافية غنية، لقد أوجدت من حين إلى آخر مثل هؤلاء القادة السياسيين الذين يدعون توجههم الإصلاحي مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، ومير حسين موسوي، والرئيس حسن روحاني أخيرا.

لا شك أن أول تمرد عظيم ضد الأنظمة العالمية كانت له عناصر إيرانية مميزة، لكن حان الوقت للاعتراف بأنها كانت أيضا مرحلة راديكالية أخرى في بحث شامل لا نهاية له عن السيادة الوطنية والشعبية.

ثورة جديدة

منذ عقود مضت، في الأشهر التي سبقت الثورة في إيران، قدم الخميني المنفي الكثير من الوعود، وتحدث عن احترام حقوق الأقليات والديمقراطية والمساواة للمرأة، وبعد وقت قصير من إعلان نفسه القائد الأعلى، تخلى الخميني عن كل تعهداته العامة تقريبا. في كتابه «الديمقراطية في إيران 2016: لماذا فشلت وكيف نجحت؟» يصف ميساغا بارسا حكومة ما بعد الثورة في الخميني بأنها «دولة حصرية رفضت وعد الديمقراطية».

اعترافات بالإكراه

كان على رجال الدين ومقدمي أعمالهم القيام بالكثير من العمل، حظروا الكحول، والموسيقى الشعبية في الإذاعة والتلفزيون، وأخذ كلبك في نزهة في الحديقة، كما أطلقوا حملة من القسوة العلنية، وأصدروا مراسيم لمعاقبة المجرمين. وفي عام 1988 كان هناك إعدام جماعي لما يصل إلى 40 ألفا من أعداء الدولة. وبين عامي 1979 و2009 قام النظام باعتقال أو سجن أو قتل ما لا يقل عن 860 صحفيا، وفقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

وحتى يومنا هذا يبث التلفزيون الحكومي اعترافات منتزعة بالإكراه. في الصيف الماضي فقط، اعترفت مايده هوجابري، وهي لاعبة جمباز مراهقة، بجريمة نشر مقاطع فيديو لنفسها على انستقرام وهي ترقص دون الحجاب المطلوب.

قتل المعارضين

- طعن رئيس الوزراء السابق شبور بختيار، الذي قاد لفترة وجيزة حكومة إصلاحية في الأشهر الأخيرة من نظام الشاه، مرات عدة في صدره في شقته بباريس عام 1991.

في هذه الأثناء، بما أن الدولة التي بناها الخميني تضطهد مواطنيها، فإنها تثري قادتها. في هذا الصدد لا تختلف الجمهورية اليوم كثيرا عن النظام الفاسد الذي حلت محله قبل أربعين عاما. فالحرس الثوري للجيش، على سبيل المثال، يعمل أيضا كنوع من العصابات الإجرامية، ويسيطر على أجزاء كبيرة من اقتصاد البلد. ويشغل القائد الأعلى الحالي وخليفة الخميني صندوق طغيان بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وفقا لتحقيقات أجرتها رويترز عام 2013، بينت جزئيا أصولا استولت عليها الدولة من مواطنين إيرانيين.

إضراب واحتجاجات

يدرك عدد من الإيرانيين الآن أن قادتهم فاسدون وغير أكفاء، فبدأت الاحتجاجات والإضرابات على مستوى الدولة في ديسمبر 2017 وما زالت مستمرة. وغالبا ما يسجل الإيرانيون العاديون الذين يواجهون مخاطرة شخصية كبيرة عدم رضاهم عن حكامهم في المسيرات، مع الكتابة على الجدران وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية المجهولة المصدر. بدأ الإيرانيون في الخارج، الذين تم نفيهم عن طريق الاختيار أو الضرورة، بالتخطيط لما سيحدث بعد ذلك. يطالب بعض المنشقين بإجراء استفتاء وطني حول صلاحيات المرشد الأعلى.

لا يوجد شخص جاد يعتقد أن إيران دولة ديمقراطية، ومع ذلك، لا يزال من الممكن سماع، في بعض دوائر بروكسل وواشنطن، حوار حول تنافس الأفكار بين المعتدلين في إيران والمتشددين. لا يزال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، يجتمع لإجراء مقابلات تزوير ويتظاهر بأنه مبعوث بلد حر.

نظام مزيف

إنها خدعة تعود إلى 40 عاما. في 16 فبراير 1979 نشرت صحيفة نيويورك تايمز عمودا من قبل أستاذ القانون الدولي في جامعة برينستون، حيث كتب يقول»إن تصوير الخميني على أنه متعصب، رجعي، وحامل التحيزات الفاسدة، يبدو بالتأكيد مزيفا». وقد كان هذا الرأي تحت عنوان «الثقة بالخميني».

لا يزال بعض القادة الغربيين يثقون في خلفاء الخميني. وحتى الآن يعمل الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السابق جون كيري لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي. وهم يعتقدون أن وعد النظام الإيراني بعدم بناء سلاح عندما ينتهي الكثير من الاتفاق في أقل من 15 سنة لن يتم.

الخبر السار هو أن ملايين الإيرانيين لم يعودوا يصدقون أي شيء يقوله هذا النظام، لقد تحملوا الإرهاب والحرمان والقسوة التي أطلقتها الثورة الإسلامية قبل 40 عاما. أقل ما يمكن أن يفعله الأمريكيون والأوروبيون هو الدفاع عنهم ودعمهم ونضالهم من أجل ثورة ديمقراطية.