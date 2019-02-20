شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى اثناء زيارته لـ"الخليج 365" :الدور الخدمى لنقابة الصحفيين هو الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار و المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ،إن مهنة الصحافة تمر بنفس الصعوبات التى مرت بها الدولة وخاصة مع ارتفاع أسعار الورق ،مشددا على دور الشباب الصحفى فى الحفاظ على كيان النقابة.

جاء ذلك خلال زيارته لجريدة الخليج 365 ضمن جولاته الانتخابية وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة و تحرير الخليج 365 و أكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام رؤساء التحرير التنفيذيين و الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وتابع ميرى:" لا يوجد جهد حقيقى لصالح خدمة الزملاء و المهنة و قصرنا فيه ،الدور المهم للنقابة هو الدور الخدمى"، مؤكدا حرصه الشديد خلال فترة رئاسته للجنة القيد بالنقابة على مصلحة المتقدمين للقيد .

و ذكر خالد ميرى أنه يسعى لعقد مؤتمر عام موسع بالنقابة بمشاركة المؤسسات الصحفية و الحكومة و الخبراء لمناقشة أزمة الصحافة الورقية و الحلول المقترحة للبدء فى تفعيلها فورا و كذلك عقد مؤتمر لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون النقابة وعرضها على الجمعية العمومية بما يضمن حقوق و حريات الصحفيين .