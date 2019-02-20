جيق: بدأنا ورشة لاصلاح وزارة الصحة ونتابع أوضاع المختبرات والصيدليات

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ في حديث تلفزيوني أننا "نعمل على تصحيح الاداء ضمن ملاك الوزارة". وشدد جبق على اننا "بدأنا ورشة لاصلاح ​وزارة الصحة​ ونتابع أوضاع المختبرات و​الصيدليات​ من خلال تفتيش الوزارة"، مشيرا الى ان "المسار الاصلاحي سيوفر خدمة اصلاحية افضل ووفر".

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