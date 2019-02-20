والدة النائب نهاد المشنوق في ذمة الله

غيب الموت نديمة عبد الله المشنوق، والدة الوزير السابق النائب نهاد المشنوق.وسيصلى على جثمانها عصر غد الخميس في مسجد ​كترمايا​، وستوارى في الثرى في مسقط رأسها كترمايا. وتقبل التعازي بعد الدفن في خلية المسجد.

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