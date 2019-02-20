علمت قناة "LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيوقعا مرسوم فتح ​الدورة​ الاستثنائية النيابية هذا الخميس".

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الرئيس عون والحريري سيوقعان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية النيابية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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