ابراهيم الموسوي: ليس من صلاحيات اي سفير ان يدلي اي رأي بما يتعلق بالداخل اللبناني

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ في حديث تلفزيوني له أنه "ليس كلام ​السفيرة الاميركية​ اليزابيث ريتشارد وحده الذي يعتبر تدخلا في الشؤون ال​لبنان​ية بل هناك سفراء دول أجنبية اخرى يتدخلون بالشأن اللبناني"، مشيراً الى أن "هذا الأمر تدخل سافر ووقح، فلبنان دولة ذات سيادة وليس من صلاحيات اي سفير ان يدلي اي رأي بما يتعلق بالداخل اللبناني"، مشدداً على أن "هذه التصريحات اعتداء سافر على السيادة اللبنانية".

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