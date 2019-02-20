أفاد مراسل النشرة في حاصبيا، عن توقيف دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة شبعا قضاء حاصبيا، المواطن ح. س. ك (24 عاما)، وبحوزته 156 غراما من حشيشة الكيف، بتهمة التعاطي.
وقد تم تسليمه الى مخفر قوى الامن في شبعا للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مفرزة استقصاء الجنوب توقف لبنانيا في شبعا بتهمة تعاطي حشيشة الكيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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