علي عمار: ندعو الى تكافل وتضامن مكونات الدولة كافة لمواجهة التحديات

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​علي عمار​، "ان فخر ل​حزب الله​ ان يهاجمه رعاة ​الارهاب​ الاميركيون، ووسام شرف نعلقه على صدورنا"، مشيرا الى "ان آن الاوان للبنانيين ان يتحدوا، في وجه الخارج، اكثر فاكثر"، مطمئناً الى "ان التصريحات الاميركية لن تمس بالتضامن الحكومي".

وردأ على سؤال، اعتبر عمار في حديث تلفزيوني، "ان يهمنا ان نعرف ما هي نوعية ​السلاح​ التي تقدمها ​الولايات المتحدة​ للجيش، وهل تؤمن مصلحة لبنان الدفاعية؟ " مؤكدا ان "اجدى مساعدة يمكن ان تقدمها واشنطن للبنان هي في وقف رعايتها للارهاب الدولي وبالاخص ارهاب ​اسرائيل​ ضد لبنان"، وشدّد على "ضرورة تكافل وتضامن مكونات الدولة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، لمواجهة التحديات، بمنتهى المسؤولية".