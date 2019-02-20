سي إن إن: العدل الأميركية تستعد لإعلان إتمام تقرير المحقق مولر الأسبوع المقبل

ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن "​وزارة العدل الأميركية​ تستعد لإعلان إتمام تقرير المحقق الخاص ​روبرت مولر​ الأسبوع القادم". ولفتت إلى أن "وزير العدل الأميركي وليام بار سيراجع تقرير مولر وسيسلم ملاحظاته للكونغرس". يذكر أن المحقق مولر يحقق في التدخل الروسي المزعوم خلال الإنتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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