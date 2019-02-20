المعارضة الجزائرية تعلن عن عدم التوصل لاتفاق على مرشح رئاسي توافقي

أعلنت المعارضة الجزائرية، في بيان بعد اختتام اجتماعاتها، عن عدم الاتفاق على مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن الإجتماعات ستبقى مفتوحة. وأكدت المعارضة "أننا الاحتجاجات الشعبية السلمية ونحذر من مواجهتها".

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