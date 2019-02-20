العربية: معارك بين القوات العراقية وداعش في وادي حوارن بصحراء الأنبار

أفادت قناة "العربية" عن وقوع ​اشتباكات​ بين قوات ​الأمن​ ​العراق​ية ومسلحي تنظيم "داعش" في وادي حوارن ب​صحراء​ ​الأنبار​ غرب العراق. ولفتت إلى أن "الأمن العراقي قتل 5 انتحاريين شمال غرب الموصل".

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