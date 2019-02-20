محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية تعاون لإنشاء مزرعة نخيل في واحة بلاط

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية لإقامة مزرعة نخيل على مساحة ٥ آلاف فدان بمركز بلاط.

وأوضح "الزملوط"، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في كافة المجالات، خاصة في مجال الزراعة، من خلال توفير الدراسات والأبحاث اللازمة، وإنهاء كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المأمولة على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الاستثمار الزراعي بالمحافظة وإعدادها لتصبح مركزًا عالميا في إنتاج التمور.