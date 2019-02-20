محافظة البحيرة تستعين بخبرات جامعة دمنهور لتطوير مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب في قسم التاريخ والآثار اليونانية والرومانية، وكلية الزراعة بجامعة دمنهور لوضع تصور يليق بمسار العائلة المقدسة.

شهد الاجتماع الاتفاق على تصميم ٣ مخيمات على الطراز القبطي تخليدًا لذكرى مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون بأديرة "السريان – بيشوي – براموس"، والاستفادة من خبرات كلية الزراعة في جامعة دمنهور لزراعة أشجار النخيل والزينة أمام مدخل المدينة وفي طريق المسار.

عقب الاجتماع أجرى المحافظ جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لأماكن التطوير، وتفقد موقع إنشاء مجمع التخييم وعمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية على طول المسار، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية واستكمال توصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار الرحلة، واستكمال تشجير المداخل بأشجار النخيل والزينة، واستكمال رفع كفاءة الإنارة.