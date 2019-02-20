قطع جثته أجزاء.. المؤبد لجزار قتل نجله بسبب تجارته في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جزارا، بالسجن المؤبد في اتهامه بقتل نجله في السلام بسبب تجارته في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "ع. أ"، بمعاتبة نجله عدة مرات على اتجاره في المواد المخدرة، محاولًا إبعاده عن أصدقاء السوء، الذي قابله رفض من المجني عليه "م. ع"، فقرر الأب التخطيط لقتله بأن استدرجه إلى شقة استأجرها، وسدد إليه طعنات عدة أودت بحياته، وقطع جثته أجزاء وألقاها في أمكان متفرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لمرتكب الحادث وإحالته للنيابة التي أحالته لمحكمة الجنايات.