جوايدو يناشد الرئيس السويسري تجميد حسابات قادة فنزويليين

قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن تنصيب نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا، اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السويسري أولي ماورر.

وفي مقابلة مع محطة "تليفيزا" التلفزيونية المكسيكية، أوضح جوايدو أنه ناشد الرئيس السويسري خلال المكالمة تجميد حسابات قادة فنزويليين.

وحسب جوايدو، فإن قيادات الحكومة الفنزويلية يحاولون نقل أموال إلى حسابات خاصة "ونحن نحاول تجميد كل هذه الأنشطة".

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تعترف بجوايدو كرئيس انتقالي لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ أسابيع صراعاً على السلطة بعد أن أعلن جوايدو نفسه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رئيساً مؤقتاً للبلاد متحدياً الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وقد اعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً للبلاد، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى وطالبت هذه الدول جوايدو بإجراء انتخابات ديمقراطية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مقربين من مادورو. وقال جوايدو إن الطريق إلى التصويت الحر يجب أن يمر عبر مجلس الانتخابات الفنزويلي، مشيراً إلى أن هذا المجلس لا يزال يخضع في الوقت الراهن لسيطرة مادورو "والخطوة الأولى هي تجديد مجلس الانتخابات".