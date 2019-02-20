عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في معارك ضارية شمال محافظة حجة

عناصر من الحوثيين

وكالات:

لقي عشرات العناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم، وجرح وأسر عدد آخرين، في المعارك التي خاضها الجيش اليمني ،اليوم الأربعاء، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية للموقع الرسمي للجيش

اليمني " سبتمبر نت " أن معارك ضارية خاضها الجيش اليمني صباح اليوم ضد مليشيا الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظةحجة، تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة حيث أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين .



يذكر أن الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة يخوض معارك مستمرة ضد المليشيا الحوثية على أطراف مديرية مستبأ، منذ أشهر .