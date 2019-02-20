العراق مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

وكالات: أعلن قائد لواء (حديثة) بقوات الحشد الشعبى فى الأنبار العقيد فيصل حسين، اليوم الأربعاء، عن مقتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى وادى حوران. حوران.

وقال حسين - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من لواء حشد عشائر حديثة نفذت اليوم عملية فى وادى حوران جنوبى مدينة حديثة"، مشيرًا إلى أن القوة اشتبكت مع عناصر "داعش" الإرهابى واستطاعت قتل خمسة إرهابيين من التنظيم، فضلا عن إصابة اثنين من مقاتلى العشائر بجروح.

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