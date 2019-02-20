العراق مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

أعلن قائد لواء (حديثة) بقوات الحشد الشعبى فى الأنبار العقيد فيصل حسين، اليوم الأربعاء، عن مقتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى وادىحوران.
وقال حسين - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من لواء حشد عشائر حديثة
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