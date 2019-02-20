بوتين: الخلافات بين موسكو وواشنطن يجب ألا تكون سببا لأزمة جديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بالرغم من وجود مشاكل ومطالب متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لأزمة جديدة على غرار أزمة الكاريبي.

وأضاف بوتين - خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء - "بشكل عام لدينا اتصالات لا بأس بها على الصعيد العسكري وهناك مسائل تحتاج لعمل مشترك".



وتابع الرئيس الروسي: "أن التواصل

مع الولايات المتحدة قائم حيث نعمل معا في سوريا"، مشيرا إلى وجود مشكلات يخلقها الأمريكيون، كما أن هناك آليات وأدوات للتعامل المشترك مع هذه المشاكل، مشددا على أمله في استخدام هذه الآليات من أجل الحيلولة دون نشوب أزمات جديدة في العالم على غرار أزمة الكاريبي.



وحذر الرئيس الروسي من وجود خطورة نظرية لقطع الإنترنت عن روسيا، داعيا لإنشاء أجزاء من شبكة روسية مستقلة للإنترنت.. وقال بهذا الصدد: "لا يمكنني الحديث نيابة عن شركائنا وما يفكرون به، ولكنني أعتقد أن قطع الإنترنت عن روسيا سيتسبب بخسائر كبيرة لهم"، مشيرا إلى أنها ستكون خسائر اقتصادية وسياسية.



على صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي أن المفهوم الروسي لاستخدام الأسلحة النووية لا ينطوي على توجيه ضربة وقائية استباقية.



وقال بوتين، "لدينا استراتيجيتنا الخاصة، مفهوم استخدام الأسلحة النووية لا ينص على توجيه ضربة استباقية".