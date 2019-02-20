انت الان تتابع موسكو تدعو المعارض الفنزويلي غوايدو الى التفاوض مع مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

دعت روسيا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الاربعاء الى التفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو، مع استمرار اختبار القوة بينهما حول تسليم المساعدات الانسانية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك اقتراحات على طاولة المفاوضات في اطار آلية مونتيفيديو التي تقترح حوارا يشمل كل القوى السياسية في فنزويلا. نأمل فعلا بان يتجاوب زعيم المعارضة غوايدو معها".

واضاف "لا يمكن تحقيق نتائج الا عبر حوار جامع وتسويات. أي استخدام للقوة سيفاقم المشكلة".

ويستعد آلاف من انصار المعارضة الفنزويلية للتوجه الى الحدود لتسلم المساعدة الانسانية التي ارسلتها الولايات المتحدة والبرازيل. لكن الجيش الفنزويلي الداعم لمادورو اكد عزمه على منع ذلك.

ويعتبر مادورو ان هذه المساعدة تشكل تمهيدا لتدخل عسكري اميركي، واعلن ان 300 طن من الادوية اشترتها كراكاس من روسيا ستصل الاربعاء، اضافة الى اكثر من 933 طنا اشترتها اخيرا من الصين وروسيا وكوبا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مقابلة مع صحيفة روسية نشرت الاربعاء "نشكر لروسيا تسليمها مواد طبية ضرورية وصلت الى فنزويلا".

ولم يشر لافروف الى ارسال مساعدة انسانية روسية، لكن مصدرا روسيا قال لوكالة ريا نوفوستي العامة إن ادوية ومواد طبية وصلت الاربعاء الى مطار كراكاس مصدرها روسيا.

ونقلت ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا وفنزويلا ستعقدان "قريبا" لقاءات على مستويات مختلفة لبحث الازمة التي تشهدها البلاد.