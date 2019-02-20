الان تتابع اشتباك سياسي روسي أمريكي.. والسبب تصريحات بوتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن اشتباك سياسي روسي أمريكي يلوح في الأفق مجددا بعد تصريحات الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ، بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وذكر بوتن أن روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الولايات المتحدة، بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”. وأضاف في خطابه السنوي أمام البرلمان أن روسيا لا تسعى للمواجهة، ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما. ونقلت “رويترز” عن الرئيس الروسي قوله أنه يتعين على صناع السياسة الأميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.

وفي أول رد من الجانب الأمريكي، انتقدت الخارجية الأمريكية تصريحات بوتن واعتبرتها محاولة للتهرب من مسؤوليات روسيا عن انتهاك المعاهدة النووية.

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