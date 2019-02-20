الان تتابع البحرية البريطانية: نحرص على حماية أمن الخليج وحركة الملاحة فيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال فيليب هاك، ضابط توجيه في البحرية البريطانية، الأربعاء، إن قوات بلاده تلعب دورا بارزا في حماية أمن الخليج العربي وحرية الملاحة الدولية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وعلى رأسهم دولة الإمارات وقواتها البحرية.

وأشار هاك إلى أن الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية تشهد اهتماما عالميا لما تمتلكه من كفاءة عالية ودقة كبيرة تضاهي كبريات الشركات العالمية، مما يجعلها منافسا قويا لنظيرتها على مستوى العالم.

وأضاف هاك في تصريحات خلال جولة لوكالة أنباء الإمارات، على متن كاسحة الألغام البريطانية “بليث” التي تشارك في معرضي “أيدكس ونافدكس 2019″، أن أكثر من 30 شركة بريطانية تشارك في المعرضين بمنتجاتها الدفاعية والأمنية المتطورة وتقدم الحلول المبتكرة للشركاء من دول العالم.

وأوضح أن هذه هي المشاركة الرابعة للبحرية البريطانية بهدف الاطلاع على أحدث الخبرات التقنيات الحديثة المتواجدة في هذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أن المعرض أصبح مقصدا عالميا للباحثين عن التطور التكنولوجي والخبرات في الصناعات الدفاعية والأمنية.