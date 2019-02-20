لا مؤشرات إلى عمل إرهابي في هجوم مرسيليا

اسماء السيد - مرسيليا: أعلن مدعي عام مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا الاربعاء أن الشخص الذي هاجم بسكين الثلاثاء مارة في المدينة كان يعاني مشاكل نفسية، نافيا وجود أي مؤشرات الى عمل إرهابي.

وقتلت الشرطة المهاجم كريم لشهب (36 عاما) بعدما هاجم وأصاب ثلاثة اشخاص.

وقال المدعي كزافييه تارابو لفرانس برس إن "التحقيق يشير الى أن المهاجم توقف عن تلقي العلاج علما بأنه كان يعاني مشاكل نفسية".

واوضح أن اثنين من المصابين لا يزالان في المستشفى، لكن أيا منهما ليس في حالة خطيرة.

وذكر بأن المهاجم سبق ان حكم العام 2005 بالسجن 15 عاما لقتله والده.

وبعد الافراج عنه العام 2017، حكم مجددا في أيار/مايو 2018 بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ لتوجيهه تهديدات بالقتل الى أفراد في اسرته ووضع تحت المراقبة. لكنه أعيد الى السجن بعد شهر على خلفية تهديدات جديدة وحيازة سلاح.

وبعد الافراج عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2018، أدرج كريم لشهب على قائمة الاشخاص الملاحقين في يناير بعدما أوضح القضاء أنه لا يحترم شروط وضعه تحت المراقبة.