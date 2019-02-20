الحكم في دعوى سليمان على الحلو وبخعازي إلى 24 آذار

يلفظ رئيس ​محكمة المطبوعات​ في ​جبل لبنان​ القاضي ​إيلي الحلو​ الحكم في الدّعوى المرفوعة من مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام بالتّكليف ​لور سليمان​ على الصّحافي في الوكالة ​رزق الله الحلو​، وكذلك على مستشار وزير الدّولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ السّابق ​نقولا تويني​ الصّحافيّ ​مارك بخعازي​، في الدّعوى المقامة على الأخيرين بتهمة القدح والذّم، في 24 آذار المقبل.

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