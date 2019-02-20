أبو فاعور: طرحت على الحريري تصورا أوليا للنهوض بالقطاع الصناعي

أعلن وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، ان "طرحت على الحريري تصورا أوليا للنهوض بالقطاع الصناعي في ​لبنان​. وكان دولته أكثر من متجاوب، ولديه اهتمام كبير بتعزيز الصناعة والنهوض بها، وهو وعد بالقيام بكل الإجراءات الممكنة التي تساهم في دعم رعاية وحماية الصناعة اللبنانية، والتي لم تحظ للأسف في السنوات الماضية بهذا الدعم وتلك الرعاية، رغم المطالبات المتعددة من قبل عدد من الوزراء والشكوى الدائمة من قبل الصناعيين".

ولفت ابو فاعور الى ان"هناك عجز كبير في الميزان التجاري. ففي الأشهر الـ11 الأولى من العام 2018، وبحسب إحصاءات ​وزارة الصناعة​، تم تصدير 2.3 مليون دولار من البضائع اللبنانية مقابل استيراد أكثر من 18 مليونا. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يتم الحديث عن نهوض اقتصادي فعلي في لبنان إذا استمرت الأرقام على هذا النحو".