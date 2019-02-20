النشرة: عناصر اطفائية صيدا أخمدوا حريقا داخل أحد المنازل

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا أن "عناصر اطفائية صيدا أخمدوا حريق مقلى زيت داخل منزل لآل السوسي في نزلة البرجي قرب غسان حمود في صيدا والاضرار مادية فقط".

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