رئيس لقاء الفكر العاملي: لحضور الدولة الصحي الفاعل في الجنوب

أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله على "الحاجة الى دولة الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات بالتزامن مع دولة القانون والمؤسسات والعادلة مع جميع المكونات اللبنانية من دون تمييز طائفي اومذهبي".
ودعا السيد فضل الله، خلال زيارته مستشفى تبنين الحكومي وتفقده المرضى واقسام المستشفى ولقائه مديرها الدكتور محمد حمادي، الى "حضور الدولة الفاعل لتطوير القطاع الصحي في المنطقة الجنوبية المحررة والعمل على تخفيف معاناة الفقراء".
وطالب وزارة الصحة بـ "مزيد من الجهود لتاهيل المستشفيات الحكومية ورفع مستوى تجهيزاتها لتواكب المتطلبات الصحية للناس بالاضافة الى تزويدها بالكادر الطبي والمهني المتخصص وذلك بعيداً من حسابات التوازنات الطائفية والمذهبية".
ونوه فضل الله بـ"جهود حمادي وتعاونه لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، مؤكداً استمراره في التصدي لمعاناة المحرومين بالتعاون مع كل الخيرين".
وطالب وزارة الصحة بـ"مواجهة الفساد الصحي ووضع حد للحالات التي يرفض فيها استقبال المرضى نتيجة عدم القدرة على دفع المال وغياب الواسطة والغطاء السياسي".
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