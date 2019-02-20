قائد الجيش التقى مفتى صور الشيخ مدرار الحبال

التقى قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، مفتي صور الشيخ ​مدرار الحبال​ على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.

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