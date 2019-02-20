أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن ​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت في ​كفرجوز​ النبطية كل من اللبناني "ح.ع" واللبنانية "ج.ي" بجرم ترويج ​عملة مزيفة​.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مفرزة استقصاء الجنوب توقف في كفرجوز لبنانيين بجرم ترويج عملة مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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