افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أن دوريات من الامن القومي في ​الامن العام​، باشرت بمراقبة المحال في منطقة حاصبيا التي يديرها او يعمل فيها عمال سوريين للتأكد من اوراقهم الثبوتية والمستندات القانونية المطلوبة التي تخولهم العمل في هذه المحلات، وعملت على توقيف المخالفين منهم عن العمل، والزمتهم بالتعهد بعدم العمل قبل مراجعة المركز الاقليمي، وسيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم باشراف ​القضاء​ المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام يوقف سوريين عن العمل في منطقة حاصبيا ويلزمهم التعهد بعدم العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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