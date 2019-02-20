النشرة: خروج 1500 مسلح من الجيب الأخير لداعش بريف دير الزور

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن خروج 40 شاحنة من الجيب الأخير لتنظيم "داعش" داخل بلدة الباغوز بريف ​دير الزور​ الجنوبي باتجاه حقل العمر النفطي تحمل ما يقارب 1500 شخص من عناصر "داعش" وعوائلهم. ولفت إلى أن "الفرق التابعة للقوات الأميركية تمشط الجيب الأخير ومحيطه بالتعاون مع قوات "الوحدات الكردية" بعد إبعاد ما يسمى "قوة الشعيطات" التابعة لـ "​قوات سوريا الديمقراطية​" من خطوط الاشتباك الأولى".

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