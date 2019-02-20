أدرعي: طائرة إسرائيلية تغير على موقع لحماس جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، بأن "​طائرة​ عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة "حماس" في جنوب ​قطاع غزة​ رداً على اطلاق مجموعات من البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

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