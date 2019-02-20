رئيس بوليفيا: ترامب يستعد لغزو فنزويلا عسكريا

أعلن الرئيس البوليفي إيفو مورالس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "إذا قام رئيس البيت الأبيض بتنفيذ خططه، فسوف يكون مسؤولاً عن موت الناس والدمار".
ولفت مورالس إلى أنه "بعد الهجمات الاقتصادية على فنزويلا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزو هذا البلد عسكريا".
ووعد موراليس بوقف العنف وعدم السماح بالتدخل العسكري.
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