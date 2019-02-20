الجيش الليبي يسيطر على مدينة مرزق جنوب البلاد بعد معارك عنيفة

أعلن ​الجيش الليبي​، في بيان، عن تمكنه من بسط سيطرته على مدينة مرزق جنوب البلاد بعد معارك عنيفة مع عصابات تشادية.

وأكدت وسائل إعلام ليبية أنه "بالتزامن مع تقدّم ​قوات الجيش الليبي​ برياً نحو مرزق، شنّت مُقاتلات سلاح الجو غارات على مواقع المعارضة التشادية في المدينة، فيما لم يُكشف حتى الآن عن عدد الضربات الجوية أو نتائجها".