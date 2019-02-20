وزير خارجية ألمانيا: موقفنا من تصدير السلاح للسعودية متوقف على التزاماتها باليمن

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "موقف ألمانيا من وقف تصدير السلاح للسعودية متوقف على التزامات السعودية في اليمن".
ولفت ماس إلى أن "هناك حوار بشان تصدير السلاح وألمانيا اتخذت قرارها بوقف تصدير السلاح إلى السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وكانت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قد اكدت، في وقت سابق، أن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.
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