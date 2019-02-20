"ناتو" يعتبر تهديدات روسيا بحق الحلفاء غير مقبولة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (أ ش أ)

قال بيرس كازاليت نائب المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الأربعاء، إن الحلف يعتبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الموجهة ضد الحلفاء غير مقبولة.

وقال كازاليت - في تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "لقد أخذنا بعين الاعتبار رسالة الرئيس للجمعية الفدرالية يوم 20 فبراير، التصريحات الروسية التي تتضمن تهديدات للحلفاء غير مقبولة، نحن ندعو روسيا للتركيز على تنفيذ معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

ونوه إلى أن برنامج الدرع الصاروخي الخاص بالحلف يتميز بطابع دفاعي بحت، مشيرا إلى أن مواقعه في رومانيا وبولندا لا تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف: "مطالب روسيا تجاه نظام الدرع الصاروخي لـ"ناتو" محاولة واضحة لصرف الانتباه عن انتهاكها لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهذه المطالب تعتبر قديمة ولا أساس لها من الصحة".