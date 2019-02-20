10 آلاف جنيه للمتر.. شركة "العتال" تطلق مشروع "باركلين" بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أطلقت مجموعة العتال، مشروعها العقارى الأول "باركلين"، أول كومباوند هود بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتبنى رؤية جديدة ومختلفة في مفهوم المجتمعات السكنية في مصر على مساحة ٢٦ فدان بإجمالي استثمارات ٤ مليارات جنيه.

وقال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مشروع "باركلين" العاصمة يقدم فكرًا جديدًا ومختلفًا بالسوق المصري بهدف خلق مجمتعات سكنية مختلفة برؤية جديدة تعتمد على خبرة سنوات تجاوزت أكثر من ٧٠ عاما بالسوق المصري.

وأشار إلى أن الكومباوند يتكون من ١١٠٠ وحدة سكنية متنوعة تلبي كافة الاحتياجات بداية من الاستديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى دوبلكس أرضي ودوبلكس علوى وبنت هاوس، لافتا إلى أن سعر المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه,

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل بعد عامين ونصف من الآن على 3 مراحل، وسيتم طرح المرحلة الأولى بمقدم يبدأ من ٧% وتقسيط يصل إلى ٨ سنوات بدون فوائد.

ولفت "العتال" إلى أن المشروع يوجد به كافة الخدمات من خلال محال صغيرة تحت كل العمائر بالكومباوند لتقديم الخدمات الأساسية للسكان بمداخل منفصلة تماما عن مدخل العمائر لضمان الخصوصية للسكان.

أما بالنسبة للخطة المستقبلية للشركة، أكد أن الشركة ستقوم بتطوير مشروع سياحي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في النصف الثاني من العام المقبل على مساحة ٥٠ فدانا باستثمارات تقدر بنحو ٥ مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروع سياحي آخر بالعين السخنة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو ٣ مليارات جنيه.