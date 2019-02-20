الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قصفت طائرة مسيرة، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صاروخًا قرب مخيم العودة شرق البريج، دون وقوع إصابات، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حصارها للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم بصورة وحشية، حيث امتدت المواجهات في وقت لاحق إلى أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" من جهة البلدة القديمة، مشيرة إلى أنه من بين المصابين أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس ناصر قوس.

وأوضحت، أن المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال تتركز في محيط أبواب الناظر "المجلس" وحطة والأسباط، في الوقت الذي تنشط فيه عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال في منطقة باب الأسباط، والتي اختطفت واعتقلت عددا من الشبان.

وأشارت الوكالة إلى أن التوتر يسود المسجد الأقصى ومحيطه، وبدأ بالامتداد إلى أحياء البلدة القديمة وسط دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى لفك الحصار عن المصلين الذين يتعرضون للاعتداءات.

يُشار أن قوات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال اقتحمت، الليلة، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وشرعت بإغلاق جميع أبواب المسجد المبارك والاستفراد بالمصلين بالضرب المبرح.

وكان عشرات الشبان أزالوا، اليوم، البوابة التي وضعها الاحتلال وأغلقها بالسلاسل الحديدية.