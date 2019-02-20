إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات جراء عاصفة شتوية تجتاح الساحل الشرقي في أميركا

اجتاحت عاصفة شتوية معظم أنحاء الغرب الأوسط والساحل الشرقي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مما عرقل حركة السفر جواً ودفع المسؤولين لإغلاق المكاتب الاتحادية في واشنطن وإغلاق مدارس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العاصفة قد تجعل السفر أمراً صعباً للغاية مع احتمال أن يؤدي تساقط الثلوج إلى سقوط غصون الأشجار وانقطاع الكهرباء.

وأضافت في تقرير لها أن العاصفة وصلت من شمال مينيسوتا نزولا عبر ميزوري إلى منطقة وسط المحيط الأطلسي ويمكن أن تجلب ثلوجاً بارتفاع يصل إلى 15 سنتيمتراً مع هطول أمطار متجمدة.

وأدت العاصفة إلى إغلاق الوكالات الاتحادية في واشنطن وكذلك المدارس في فيلادلفيا وبلتيمور وواشنطن.

وتأخرت أو أُلغيت مئات الرحلات الجوية الواصلة أو المغادرة للمطارات الرئيسية في واشنطن وفيلادلفيا وشيكاجو حسبما ذكر موقع فلايت أوير دوت كوم.