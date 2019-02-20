موسكو تدعو لحوار بين الرئيس الفنزويلي مادورو ومعارضه جوايدو

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، المعارض الفنزويلي خوان جوايدو إلى التفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو، مع استمرار الأزمة السياسية التي قسمت البلدين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك اقتراحات على طاولة المفاوضات في إطار آلية مونتيفيديو التي تقترح حواراً يشمل كل القوى السياسية في فنزويلا. نأمل فعلاً بأن يتجاوب زعيم المعارضة جوايدو معها".

وأضاف "لا يمكن تحقيق نتائج إلا عبر حوار جامع وتسويات. أي استخدام للقوة سيفاقم المشكلة".

ويستعد آلاف من أنصار المعارضة الفنزويلية للتوجه إلى الحدود لتسلم المساعدة الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة والبرازيل. لكن الجيش الفنزويلي الداعم لمادورو أكد عزمه على منع ذلك.

ويعتبر مادورو أن هذه المساعدة تشكل تمهيداً لتدخل عسكري أميركي، وأعلن أن 300 طن من الأدوية اشترتها كراكاس من روسيا ستصل الأربعاء، إضافة إلى أكثر من 933 طناً اشترتها أخيراً من الصين وروسيا وكوبا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في مقابلة مع صحيفة روسية نشرت اليوم الأربعاء "نشكر لروسيا تسليمها مواد طبية ضرورية وصلت إلى فنزويلا".

ولم يشر لافروف إلى إرسال مساعدة إنسانية روسية، لكن مصدراً روسياً قال لوكالة "ريا نوفوستي" إن أدوية ومواد طبية وصلت الأربعاء إلى مطار كراكاس مصدرها روسيا.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا وفنزويلا ستعقدان "قريباً" لقاءات على مستويات مختلفة لبحث الأزمة التي تشهدها البلاد.