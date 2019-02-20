بوتن: سنستهدف أميركا إذا نشرت صواريخ في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف بوتن في خطابه السنوي أمام البرلمان أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازماً مضيفاً أنه يتعين على صناع السياسة الأميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.