إصابة 5 في انفجار بثكنة عسكرية في تركيا

صورة ارشيفية وكالات أعلنت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في ثكنات ساكاريا العسكرية في منطقة بوليتلي بالعاصمة أنقرة. منطقة بوليتلي بالعاصمة أنقرة. وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن الحادث جاء نتيجة انفجار مجموعة من الذخيرة. وأفادت الوسائل الإعلامية بإصابة 5 أشخاص حتى الآن.

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